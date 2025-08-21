استان اصفهان با بیش از ۵۴۰۰ مسجد بهترین ظرفیت را برای تربیت نوجوان و جوانان مسجدی انقلابی و در تراز اسلام دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه مصلی شمال اصفهان گفت: اولین اقدام پیامبر اسلام (ص) ساخت مسجد بود تا نشان دهد حفظ سیاست و اقتصاد و دیگر شؤن جامعه در گرو ارتباط با معنویت است که از کانون مسجد در جامعه مجتلی می‌شود.

حجه الاسلام سید روح الله فیاض افزود:ارتباط ویژه و منحصر به فردی بین مسجد، ولایت و امامت جامعه اسلامی وجود دارد و از طریق مسجد باید روح استکبار ستیزی در جامعه تقویت شود و در پرتو مسجد افرادی، چون شهید حججی تربیت می‌شوند.

وی با اشاره به تلاش صهیونیست‌ها برای هدف قرار دادن کانون خانواده در جوامع اسلامی، افزود: مسجد به عنوان یک کانون هویت ساز نقش مهمی در تقویت بنیان خانواده و مقابله با این توطئه دشمن دارد.

بیست و یکم اوت هر سال که مصادف با ۳۱ مرداد است، روز جهانی مساجد نامگذاری شده است. در سال ۱۳۴۸ در چنین روزی مسجدالاقصی که قبله اول مسلمین جهان است بدست صهیونیست‌ها به آتش کشیده شد.