مستند «بوشهر در سوگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدرضا خسروی، از شبکه مستند سیما پخش میشود و روایتگر آیینهای عزاداری مردم بوشهر از محرم تا پایان صفر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «بوشهر در سوگ» با نگاهی مردمنگارانه به سنتهای عزاداری در استان بوشهر، تلاش دارد فلسفه و ریشههای آیینهای مذهبی این منطقه را بازنمایی کند.
در این اثر، علاوه بر نمایش حالوهوای عزاداری مردم، برخی از قدیمیهای هیئتهای مذهبی به بیان دیدگاهها و تجربههای خود درباره فلسفه و چرایی برگزاری این آیینها میپردازند.
عزاداری در بوشهر از دهه نخست محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه مییابد.
این آیینها شامل رسوم متنوعی است که هر یک معنای خاص و تاریخی خود را دارد و همچنان در میان مردم این منطقه زنده و پویا برگزار میشود.
مستند «بوشهر در سوگ» به تهیهکنندگی و کارگردانی محمدرضا خسروی، پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند سیما پخش و روز بعد، جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ بازپخش خواهد شد.