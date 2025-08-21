مستند «بوشهر در سوگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا خسروی، از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و روایتگر آیین‌های عزاداری مردم بوشهر از محرم تا پایان صفر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «بوشهر در سوگ» با نگاهی مردم‌نگارانه به سنت‌های عزاداری در استان بوشهر، تلاش دارد فلسفه و ریشه‌های آیین‌های مذهبی این منطقه را بازنمایی کند.

در این اثر، علاوه بر نمایش حال‌وهوای عزاداری مردم، برخی از قدیمی‌های هیئت‌های مذهبی به بیان دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود درباره فلسفه و چرایی برگزاری این آیین‌ها می‌پردازند.

عزاداری در بوشهر از دهه نخست محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه می‌یابد.

این آیین‌ها شامل رسوم متنوعی است که هر یک معنای خاص و تاریخی خود را دارد و همچنان در میان مردم این منطقه زنده و پویا برگزار می‌شود.

مستند «بوشهر در سوگ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا خسروی، پنجشنبه ۳۰ مرداد ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند سیما پخش و روز بعد، جمعه ۳۱ مرداد ساعت ۱۵:۰۰ بازپخش خواهد شد.