۳۵ دوچرخه سوار برای شرکت در مراسم عزاداری دهه آخر صفر از روستای بیلند گناباد به سمت مشهد عازم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول گروه دوچرخه سواری عاشقان امام رضا (ع) روستای بیلند گفت: هیأت دوچرخه سواری این روستا در قالب یک یک تیم ۳۵ نفره مسافت ۲۸۰ کیلومتری روستای بیلند تا مشهد را رکاب زدند.

امینی افزود: این کاروان دوچرخه سواری از دو روز پیش، حرکت خود را به سوی مشهد الرضا (ع) آغاز کردند و روزی ۱۲۰ کیلومتر رکاب می‌زنند.

وی گفت: این گروه دوچرخه سواری عاشقان امام رضا (ع) برای نهمین سال متوالی است که از روستای بیلند گناباد جهت شرکت در مراسم پایانی آخر ماه صفر راهی با دوچرخه‌های خود عازم مشهد مقدس می‌شوند.