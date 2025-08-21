با غرق شدن ۳ نفر در آب‌های ساحلی رامسر، تعداد افراد غرقی در آب های ساحلی مازندران به ۳۰ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ۳ نفر از اعضای یک خانواده اهل خراسان رضوی؛ حدود ساعت ۱۹ دیروز در منطقه ممنوعه شنا در پلاژ ساحلی لیدو رامسر غرق شدند.

در این حادثه غم انگیز پدر ۴۰ ساله خانواده به همراه پسر ۱۴ ساله و دختر ۱۳ ساله در دریا جان خود را از دست دادند.

با غرق شدن این ۳ نفر در رامسر، تعداد افراد غرقی در دریای مازندران از ابتدای اجرای طرح دریا تاکنون به ۳۰ نفر رسید.

کارشناسان هشدار می‌دهند ورود به دریا در تاریکی شب و خارج از طرح دریا، به دلیل امواج خروشان و نبود دید کافی، خطر غرق‌شدگی را چند برابر می‌کند، اما با وجود این هشدارها، برخی افراد برای رفع خستگی روز یا فرار از گرمای تابستان به آب می‌زنند، غافل از آنکه امواج در کمین هستند تا جان دیگری را بگیرند و خانواده‌ای را به سوگ بنشانند.



