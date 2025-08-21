به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش وجوانان سرخس گفت:مصطفی سفیدی در وزن ۸۳ کیلوگرم دارای طلای جهانی وقهرمان آسیاست که در مهرماه امسال به مسابقات المپیک ناشنوایان جهان در کشور ژاپن اعزام خواهدشد.

عیسی صدری فر افزود: همچنین مسعود سفیدی صاحب عنوان قهرمانی جهان در رشته جودوی ناشنوایان برادر مصطفی سفیدی است.

ورزش جودو از سال ۸۳ در سرخس فعالیت خود را آغاز کرد وهم اکنون ۸۰ جودو کار در این رشته فعال هستند.