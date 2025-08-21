رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: هفت هزار و ۸۰۰ نفر عضو حقیقی و ۳۰۰ نفر عضو حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مجتبی احمدی با اشاره به وضعیت پروانه اشتغال صادر شده در استان افزود: ۳۰ درصد اعضا دارای پروانه اشتغال هستند و از نظر وضعیت رتبه بندی ۷۰ درصد فاقد رتبه بندی ارزیابی شده‌اند.

وی با بیان اینکه از نظر وضعیت شغلی هم ۵۸ درصد اعضا جویای کار، ۴۰ درصد شاغل و ۲ درصد بازنشسته هستند، اظهار کرد: از نظر مجموع اعضای حقیقی بعد از استان‌های تهران، خراسان رضوی، فارس و مازندران رتبه پنجم کشوری متعلق به این استان است و ۳۳۴ نفر تعداد اعضای حقوقی است که ۵۳ درصد دارای رتبه بندی و بقیه فاقد رتبه بندی هستند.

رییس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی گفت: نوع پروانه صادر شده شامل هزار و ۶۷۷ مورد مشاوران، ۶۵۰ مورد خدمات کشاورزی، ۱۰ مورد پیمانکاران و هشت مورد خدمات مشاوره شغلی و کاریابی است و بخش کشاورزی این استان در رتبه دوم از نظر پروانه اشتغال اعضا در کشور است.

احمدی اضافه کرد: در زمینه آموزش هم سال گذشته ۲۰۰ دوره آموزشی برگزار شده به تعداد ۱۳۰ هزار نفر ساعت که ۷۵ دوره رایگان بوده است.

وی بیان کرد: این استان دارای ۸۸۰ داروخانه گیاهپزشکی ۲۷ آزمایشگاه آب و خاک و ۲۹ کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان است که این کارخانه‌ها دارای رتبه بندی هستند.

احمدی درباره عمده‌ترین مشکلات مطرح در زمینه کشاورزی گفت: طرح مساله کمبود منابع آبی قابل تخصیص به طرح‌های جدید کشاورزی و کاهش صدور مجوز‌ها به دلیل عدم تخصیص آب، پیشنهاد ابطال پروانه‌های فاقد پیشرفت فیزیکی فاقد اعتبار و انحراف از اجرای طرح که منجر به آزاد شدن آب تخصیصی به واحد‌ها می‌شود، بررسی مجدد میزان نیاز آبی واحد‌های تولیدی به استناد ظرفیت‌های ستاد توسعه گلخانه استان و کمسیون ماده ۵ نظام جامع دامپروری استان هم از ضروریات قابل توجه و بررسی است.

همچنین وی افزود: به استناد تفاهم نامه‌های منعقده با مدیریت امور اراضی استان نظار‌های اراضی تغییر کاربری با ساماندهی عوامل نظارتی به تعداد ۲۷۹ کارشناس و به تعداد ۲۲۰۰ فقره ارجاع کار نظارت، رتبه دوم کشوری بعد از استان خراسان رضوی را دارد.

وی ادامه داد: از لحاظ تعداد ارجاع کار به کارشناسان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال در سال گذشته با تعداد شانزده هزار ارجاع کار از لحاظ تعدادی و ریالی رتبه ۳ کشوری را این سازمان داراست.

احمدی تأکید کرد: کسب مقام نخست کشوری در ارزیابی شاخص‌های فعالیت‌های استانی در حوزه‌های برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی، صدور مجوز، آموزشی و فنی، اداری و مالی و همچنین هماهنگی امور استان‌ها و بازرسی از افتخارات سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان آذربایجان غربی می‌باشد که در سال ۱۴۰۳ به آن نائل آمده است.