به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما تا امروز، حدود ۱۴۰ کشور از مجموع ۱۹۳ عضو سازمان ملل، فلسطین را به‌عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته‌اند. موج اصلی این شناسایی‌ها پس از اعلام استقلال فلسطین در سال ۱۹۸۸ شکل گرفت و به‌تدریج گسترش یافت، به‌ویژه در میان کشور‌های آفریقا، آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین. با این حال، قدرت‌های بزرگ غربی ، از جمله ایالات متحده و اکثر کشور‌های اروپای غربی، از این کار خودداری کرده و استدلال می‌کنند که کشور فلسطین باید از طریق مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی تشکیل شود.

این شکاف در شناسایی بین‌المللی بازتابی از تقسیمات عمیق در دیپلماسی جهانی بر سر مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین است. اقدامات اخیر برخی کشور‌های اروپایی و کانادا برای به رسمیت شناختن فلسطین نیز دوباره این بحث را شعله‌ور کرده است.