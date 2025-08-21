پخش زنده
وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرد: ریاض اصرار و تداوم جنایتهای رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین و تلاشهای مستمر این رژیم برای کوچاندن اجباری فلسطینیها را محکوم میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما وزارت امور خارجه عربستان در بیانیهای اعلام کرد: ریاض اصرار و تداوم جنایتهای رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم فلسطین، سرزمینهای اشغالی آنها و تلاشهای مستمر این رژیم برای کوچاندن اجباری فلسطینیها را محکوم میکند.
وزارت خارجه عربستان، آغاز طرح دولت اسرائیل برای گسترش شهرک سازی در اطراف قدس اشغالی را محکوم کرد.
این وزارتخانه تاکید کرد: ما گسترش عملیات ارتش اسرائیل در غزه را که جنایت نسل کشی محسوب میشود؛ محکوم میکنیم.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: تداوم اجرای طرحهای اسرائیل و جنایتهای جنگی این رژیم در صورتی که جلوی آن گرفته نشود، پیامدهای شدیدی بر ثبات و آرامش منطقه در پی خواهد داشت.
در همین حال جده دوشنبه میزبان نشست اضطراری سازمان همکاری اسلامی درباره غزه خواهد بود . نشست اضطراری وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی سوم شهریورماه در حالی در جده برگزار میشود که عراقچی این نشست را فرصتی برای هماهنگی مواضع و اتخاذ اقدامات عملی به منظور کمک به مردم فلسطین و مقابله با سیاستهای جنگافروزانه رژیم صهیونیستی بهویژه طرح خطرناک «اسرائیل بزرگ» میداند.