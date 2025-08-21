افزایش صادرات محصولات کشاورزی در کشور افزایش صادرات محصولات کشاورزی در کشور افزایش صادرات محصولات کشاورزی در کشور افزایش صادرات محصولات کشاورزی در کشور افزایش صادرات محصولات کشاورزی در کشور

به گزارش خبرگزاری صداو سیما در گیلان ، وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در گیلان که در سالن اجتماعات مصلی امام خمینی رحمت الله علیه رشت ، همزمان با نشست خبرنگاران برگزار شد، با بیان اینکه در سال نخست دولت چهاردهم بیشتر از پیش بینی برنامه هفتم در بخش کشاورزی رشد داشتیم، گفت: برای بخش کشاورزی در برنامه هفتم ۵ و ۵ دهم درصد رشد پیش‌بینی شده بود، که به همت کشاورزان، یک دهم بیشتر از این رشد، یعنی به ۵ و ۶ دهم درصد رسید که ان شاءالله با رفع موانع و مشکلات کشاورزان به بیشتر از این خواهیم رسید.

غلامرضا نوری قزلجه افزود: این رشد شامل تولید ماهیان خاویاری، شیرخام، طیور و گوشت قرمز، زیتون و سایر محصولات است.

وی همچنین از رشد ۳۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص شاخص‌های تجاری بخش کشاورزی نیز گفت: در یکسال اخیر ۳ میلیارد دلار از تراز تجاری کشاورزی اصلاح شده است.

غلامرضا نوری افزود: در چهار ماهه نخست امسال نیز تراز تجاری این بخش با چهار درصد بهبود همراه بوده و صادرات محصولات کشاورزی رشد ۱۰ و ۶ دهم درصدی را تجربه کرده است.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم برای اولین بار سال قبل، برنج کیفی را قیمت گذاری کرد، گفت: تلاش ما تدبیر درست به نفع تولید کننده و مصرف کننده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین فعال شدن تعاونی‌ها و توجه به شالیکوبی و برنجکوبی را از دیگر حمایت وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.

نوری با بیان اینکه ۶۵ درصد پول چایکاران پرداخت شده گفت: ۲۰۰ میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران از بخش دولتی تا هفته آینده و مابقی به زودی پرداخت خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در گیلان نیز در این دیدار ار دغدغه‌های کشاورزان از جمله نرخ برنج و کنترل واردات آن و همچنین مشکلات چای کاران خواستار حمایت بیشتر دولت و وزارت جهاد کشاورزی شد.

استاندار گیلان نیز در این نشست با اشاره مواهب و فرصت‌های فراوان گیلان در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی و دریایی گفت: اگر ظرفیت‌های بالقوه این استان به بالفعل تبدیل شود، گیلان گنجینه گران بهایی برای کشور محسوب خواهد شد.

هادی حق شناس به ظرفیت‌های گیلان در حوزه بندر اشاره کرد و گفت: در شرایط سخت تحریم، اکنون ریل، بندر و ترانزیتی در این استان فعال است و آماده و ظرفیت فراوانی در حوزه توسعه اقتصادی دارد.

وی با تاکید بر محصول استراتژیک برنج در قیاس با گندم، خواستار توجه بیشتر به این محصول و حمایت از آن شد و گفت: به هر دلیل و احتمالی اگر در سال‌های آینده با کاهش بارش باران در کشور مواجه باشیم، استان گیلان به دلیل نرمال بودن میزان بارندگی در ۵۰ سال گذشته، تبادل برنج نسبت به گندم امکان پذیرتر است.