استاندار لرستان گفت: ادارات دولتی استان شنبه یکم شهریور تعطیل است، اما دستگاه‌ها و مراکز خدمات‌رسان طبق روال به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا. سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی با اشاره به ناترازی برق در استان گفت: ادارات دولتی و دستگاه‌های قضایی از جمله دادگستری‌ها و دادسرا‌ها روز شنبه آینده، اول شهریو است، اما شرکت‌ها و مراکز خدمات‌رسان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی افزود: توصیه اکید ما به مردم این است که چراغ‌ها و وسایل برقی غیر ضروری را خاموش کنند و استفاده از انرژی برق تنها در حد ضرورت باشد.

استاندار لرستان ادامه داد: در جلسه کارگروه مقرر شد؛ قطعی‌های برق با اطلاع قبلی و به صورت دقیق به مردم اعلام شود تا شهروندان بتوانند برنامه‌ریزی روزانه خود را بر آن اساس تنظیم کنند، چون این اقدام موجب افزایش رضایتمندی عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت برق موجود خواهد شد و در عین حال صنایع و اشتغال کمتر آسیب خواهند دید.