تداوم روند کاهش نسبی دمای هوا در استان
کارشناس هواشناسی ایلام گفت: روند کاهش نسبی دمای هوا که از دیروز آغاز شده بود تا فردا ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: روند کاهش نسبی دمای هوا که از دیروز در مناطق مختلف استان آغاز شده طی امروز و فردا نیز تداوم دارد.
وی با اشاره به تغییرات دمایی پیشرو در استان، افزود: نسبت به اوایل هفته حدود دو تا چهار درجه دمای بیشینه در استان کاهش خواهد داشت و از شدت گرما در استان کاسته خواهد شد.
کارشناس هواشناسی ایلام بیان کرد: از روز شنبه موج جدیدی از گرما استان را فرا خواهد گرفت و دمای هوا به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.