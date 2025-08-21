خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی ایلام اظهار داشت: روند کاهش نسبی دمای هوا که از دیروز در مناطق مختلف استان آغاز شده طی امروز و فردا نیز تداوم دارد.

وی با اشاره به تغییرات دمایی پیش‌رو در استان، افزود: نسبت به اوایل هفته حدود دو تا چهار درجه دمای بیشینه در استان کاهش خواهد داشت و از شدت گرما در استان کاسته خواهد شد.

کارشناس هواشناسی ایلام بیان کرد: از روز شنبه موج جدیدی از گرما استان را فرا خواهد گرفت و دمای هوا به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.