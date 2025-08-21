شهید حسین اروجی شهید ورزشکاری که سال ۱۳۶۱ از شهرستان ساوه به عنوان بسیجی به جبهه‌ها اعزام و سال ۱۳۶۳ در منطقۀ طلائیه آسمانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید حسین اروجی در مکتب امام حسین(ع) رسم فتوت و جوانمردی را آموخته بود.

شهید ورزشکار ساوجی، با اتمام مقطع راهنمایی و شروع جنگ تحمیلی در کنار سایر فرزندان این مرز و بوم برای دفاع از اسلام در سال ۱۳۶۱ به عنوان بسیجی به سوی جبهه‌ها شتافت.

او چند روز بعد از عملیات کربلای ۶، با ترکش دشمن بعثی در بهمن ماه سال ۱۳۶۳ و در منطقۀ طلائیه به سمت خداوند عروج کرد.