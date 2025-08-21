کشاورزان نگران بازار محصولات تولیدی خود نباشند کشاورزان نگران بازار محصولات تولیدی خود نباشند کشاورزان نگران بازار محصولات تولیدی خود نباشند کشاورزان نگران بازار محصولات تولیدی خود نباشند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، وزیر جهاد کشاورزی امروز در جلسه شورای کشاورزی که با حضور نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی و مدیران و مسئولان حوزه کشاورزی و فعالان حوزه‌های مختلف کشاورزی در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد، با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: واردات برنج و چای به صورت کنترل‌شده انجام می‌شود و کشاورزان نگران بازار نباشند؛ بخش زیادی از مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی نیز به‌زودی تسویه خواهد شد.

غلامرضا نوری با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته برای نخستین بار برای برنج کیفی نرخ تعیین کرد، افزود: واردات برنج در این فصل بر اساس منطق و نیاز داخلی به کشاورزان اطمینان داد به هیچ وجه نگران نباشند.

وی گفت: به شالیکاران اطمینان می‌دهیم که حاصل دسترنج آن‌ها با قیمت مناسب وارد بازار شود و تمام تلاش ما ایجاد امنیت غذایی و همچنین حمایت از تولید کننده در کنار مصرف است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از توافق با استاندار در خصوص لایروبی انهار کشاورزی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با این اتفاق مشکل آب زراعی کشاورزان در بعضی مناطق کاملا بر طرف شود.

غلامرضا نوری با بیان اینکه بعد از استقرار دولت چهاردهم موضوع ۲۰ ساله چایکاران و چای سنواتی نیز صفر شد، گفت: واردات چای کنترل شده و ۱ و ۲ دهم همت از ۱ و ۸ دهم همت مطالبات چایکاران تا کنون پرداخت شده و تا هفته آینده ۲۰۰ میلیاردتومان از مطالبات دولتی نیز پرداخت و با همراهی بخش خصوصی به زودی همه مطالبات پرداخت خواهد شد.

وی افزود: سال گذشته با افزایش تولید در اغلب محصولات کشاورزی یک دهم بیشتر از پیش بینی برنامه هفتم رشد داشتیم و امیدواریم با رفع مشکلات به جایگاه واقعی در بخش کشاورزی برسیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بهبود تراز تجاری و افزایش صادرات گفت: برای رونق بیشتر صادرات محصولات کشاورزی و مرکبات از جمله کیوی مذاکرات متعدد بین المللی با کشور‌های مختلف برگزار شده و امیدواریم با ارز آوری موجب توسعه و رونق اقتصادی شود.

غلامرضا نوری با اشاره به اهمیت عادلت اجتماعی در بخش کشاورزی گفت: دادن تسهیلات و نهاده یارانه‌ای و جهش قیمت گذاری نوغان از دیکر برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی در حکایت از کشاورزان است.

وی از حمایت از زراعت چوب و صنوبرکاران خبر داد و گفت : سخت گیری کنونی در دادن مجوز کاشت و برداشت به دلیل حفاظت از جنگل است، اما با ایحاد یک ساز و کار مناسب، حمایت از تولید کنندگان را فراهم خواهیم کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه در تولید زیتون چهارمین کشور دنیا محسوب می‌شویم، افزود: در این قسمت با توجه به ظرفیت‌ها، تبادلات خوبی انجام شده و در زمینه تنوع مسیر‌ها و دسترسی به بازار‌های بین المللی ظرفیت‌های خوبی در بنادر وجود دارد که مورد توجه قرار خواهد گرفت.

استاندار گیلان نیز در این نشست با اشاره به وجود ۹ هزار هکتار آب‌بندان در استان، گفت: با لایروبی این آب بندان‌ها که می‌تواند با کمک امکانات و ابزار‌های سایر استان‌ها انجام شود، ۲۷۰ میلیون متر مکعب آب خواهیم داشت که با بهره مندی از آن می‌توان امنیت کشاورزی استان را تامین کند.

هادی حق شناس، با تاکید بر لزوم نوسازی شالیکوبی‌ها افزود: با نوسازی شالیکوبی‌ها، ضایعات برنج به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد و برنج سالم بیشتری به دست می‌آید.

حق شناس همچنین در خصوص حذف یا اذغام سازمان چای گفت: سازمان چای در کشور به ساختار درست رسیده و ادغام این سازمان نابودی آن است.

وی همچنبن به تولید ۱۰ درصد جوجه یکروزه کشور در گیلان، از وزیر جهاد کشاورزی خواستار صادرات آن شد.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته فقط ۲۰ درصد ظرفیت بنادر گیلان استفاده شد، گفت: ۶۰ درصد ظرفیت کارخانجات تولید آرد گیلان نیز خالی است که با واردات گندم از طریق بنادر می‌توان در زمینه آرد در استان به خود کفایی رسید و به سایر استان‌ها هم به نرخ مصوب انتقال داد.

هادی حق شناس، نوسازی شالیکوبی‌ها، توجه به صادرات مرمبان به ویژه کیوی و صنوبرکاری را نیز ضروری دانست.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان نیز در این نشست گفت: با توجه به هزینه‌های بالای کاشت، داشت و برداشت برنج، ضروریست تا نرخ تصمینی این محصول امسال نیز همانند سال گذشته تعیین شود.

سلمان زارع افزود: طبق قانون، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از اول تیر تا آبان ماه نباید انجام شود و این موضوع باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و شاهد واردات بی‌رویه نباشیم

وی نیز در این نشست بر لزوم توجه به چای و حمایت از چایکاران و رفع تداخل اراضی مردم با زمین‌های ملی گفت: برای مهار آب‌های فصلی و به منظور لایروبی آب بندان‌ها و تالاب‌های ملی در گیلان به اختصاص اعتبار نیاز است که باید به این موضوع توجه شود.

مهدی فلاح و محمد رضا احمدی سراوانی دو نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، ابراهبم نجفی نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، یاسر اسلام دوست نماینده مردم شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، سعید رحمت زاده نماینده مردم شهرستان صومعه سرا و نماینده معین مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی و مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست حضور داشتند که به مشکلات و دغدغه‌های مختلف در استان از جمله برنجکاری، چایکاران، لایروبی انهار کشاورزی، بازنگری در طرح هادی، رفع معارضات اراضب، تولیدی آبزی پروری، مرغداری، نوغانداری و صنوبرکاری اشاره مردند و خواستار حمایت دولت شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان نیز در این نشست گفت: بیش از ۵۰ درصد اقتصاد و ۲۹ درصد اشتغال این استان در حوزه کشاورزی است و سهم بخش کشاورزی ۱۹ درصد از تولید ناخالص استان است.

صالح محمدی افزود: گیلان در تولید محصولات کشاورزی از جمله چای، صنوبرکاری، خاویار، مرغ اجداد گوشتی و بلوبری رتبه اول و محصولاتی از جمله برنج، بادام زمینی، کیوی و آبزی پروری رتبه دوم را به خود اختصاص داده‌است.

وی با تشریح فعالیت‌های جهاد کشاورزی گیلان در بخش‌های مختلف اضافه کرد: بر اساس آخرین آمار، ۲۱۷ هزار هکتار از زمین‌های مردم با رفع تداخلات، سنددار شده‌است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: ۱۴ نهالستان در استان با ظرفیت تولید بالا سالانه هفت میلیون اصله گیاهان غیرمثمر و ۱۵ میلیون گیاهان مثمر تولید می‌شود.

همچنین در این نشست برخی از فعالان حوزه‌های مختلف بخش کشاورزی نیز مشکلات خود را بیان کردند.