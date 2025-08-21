۲۸ صفر روز اندوه و ماتم تمامی مسلمانان و آزادیخواهان جهان است.

۲۸ صفر، روز حُزن و ماتم مسلمانان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ ۲۸ ماه صفر از غم انگیزترین روز‌های تاریخ اسلام و مسلمین است، در این روز غم و اندوه، گویی آسمانیان هم مانند زمینیان اشک می‌ریزند و در ماتم سرا هستند و مویه کنان یا محمد یا محمد می‌گویند، محمد (ص) رسول عشق و مهربانی و هدایت انسان‌ها از ضلالت و گمراهی به سرمنزل مقصود و سعادت بود.

در این روز جهان شاهد سالگرد رحلت بزرگترین انسانی است که بشریت در خود دیده است، والاترین پیامبری که از طرف پروردگار به عنوان «رحمة للعالمین» مبعوث شده است، ما از آن رسول عشق و رستگاری سخن به میان می‌آوریم که نسخه کامل بشریت و اسوه حسنه‌ای بود که تمامی رفتار و کردارش بیانگر تعالیم مکتب اسلامی بود.

پیامبر (ص) در طول ۲۳ سال تبلیغ دین اسلام، با صبر و استقامت، اصول انسانی و اخلاقی را به بشریت آموخت.

در کنار رحلت پیامبر (ص)، یاد امام حسن مجتبی (ع) نیز در این روز گرامی داشته می‌شود. پیامبری که تجلی‌گاه صبر و فضیلت بود، با کمالاتش در تاریخ اسلام جاودانه خواهد ماند، امام حسن (ع) نه تنها وارث علم و معرفت پدرش بود، بلکه در مسیری که او ترسیم کرده بود، قدم گذاشت و نشان داد که صلح و دوستی نیز از بزرگ‌ترین سلاح‌هاست.