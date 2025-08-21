در سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به قوچان، خط جدید تولید و بسته‌بندی محصولات لبنی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این خط تولید با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال راه‌اندازی شده و با ظرفیت تولید ساعتی ۶ هزار پاکت و ۲ تن محصول، گامی بلند در افزایش بهره‌وری و تنوع‌بخشی به محصولات واحد تولیدی محصولات لبنی است. راه‌اندازی این خط برای ۵۰ نفر اشتغال‌زایی مستقیم به همراه داشته است.

پیش از این، میدری وزیر کار و هیئت همراه، از مینی پالایشگاه نفت سیروان و درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی قوچان بازدید کردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت این طرح‌ها قرار گرفتند.

وزیر کار بر عزم وزارت متبوعش برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی قوچان تأکید کرد .