به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه فرا رسیدن بیست و هشتم صفر سالروز رحلت پیامبر (ص) و شهادت دومین امام شیعیان، امام حسن (ع)، ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت در شیراز با حضور در بارگاه ملکوتی احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به سوگ نشسته و عزاداری می‌کنند.

شیفتگان خاندان عصمت و طهارت (ع) ضمن عرض تسلیت به این امام زاده جلیل القدر با برپایی آیین‌های سوگواری، در غم جانسوز پیامبر مهربانی (ص) و شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) بر سر و سینه زده و اشک ماتم می‌ریزند.

حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) امشب بعد از نماز مغرب و عشا هم میزبان سوگواران اهل بیت علیهم السلام است؛

مراسم عزاداری رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و سلام و شهادت امام حسن علیه السلام امشب بعد از نماز مغرب و عشا در حرم‌های مطهر حضرت سید علاءالدین حسین علیه السلام و علی بن حمزه (ع) هم برگزار می‌شود.