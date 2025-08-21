پخش زنده
تمدن سه هزار سالهی ایران اسلامی با نقشههایی مثل جنگ ۱۲ روزه زیر سوال نمیرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه باقر العلوم در نشست تبیین جنگ ۱۲ روزه گفت: انسجام ملی در دفاع مقدس ۱۲ روزه یک نقطه عطف در تاریخ ایران اسلامی است.
حجت الاسلام رفیعی علوی افزود: دشمن از انقلاب و ولایتمداری مردم، آگاه نبود و همین نیز همیشه باعث ناکامی نقشههای شوم آنها شده است. اما همیشه باید در آمادگی کامل باشیم.
در این نشست جمعی از کارشناسان سیاسی و حقوق استان دیدگاههای خود را در خصوص دستاوردهای پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه بیان کردند.