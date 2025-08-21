به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سپاهانی‌ها در نخستین روز رقابت‌های چهار جانبه روسیه، جمعه ۳۱ مرداد از ساعت ۱۷ به وقت ایران به مصاف تیم کائوستیک ولگوگراد خواهند رفت، این تیم سابقه کسب ۴ عنوان قهرمانی در سوپر لیگ روسیه را دارد.

شاگردان شهداد مرتجی در دومین مسابقه خود در این رقابت‌ها شنبه یکم شهریور از ساعت ۱۴ مقابل تیم آرمی مینسک بلاروس صف‌آرایی می‌کنند؛ قهرمان فصل گذشته لیگ بلاروس، ۱۱ بار جام قهرمانی لیگ این کشور را از آن خود کرد و ۳ بار نیز فاتح لیگ قهرمانان اروپا شده است.

آخرین دیدار طلایی‌پوشان در این تورنمنت نیز تقابل با تیم چخوفسکی مدودی روسیه است که ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه دوم شهریور برگزار می‌شود.

چخوفسکی مدودی از سال ۲۰۰۱ به مدت ۲۱ فصل متوالی عنوان قهرمان سوپرلیگ روسیه را یدک کشیده و در ۳ فصل اخیر نیز یک نایب‌قهرمانی و دو مقام سومی را کسب کرده است.

تیم هندبال سپاهان به دعوت باشگاه زنیت سن‌پترزبورگ روسیه و در راستای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی که میان دو باشگاه امضا شده، در این مسابقات شرکت می‌کند.