معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای شاهیندژ و تکاب به اداره ارتقا یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در جریان سفر به آذربایجان غربی ودر جریان بازدید از ساختمان در حال احداث اداری وصنایع دستی تکاب، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: ارتقاء جایگاه اداری، تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز زیرساختهای مدیریتی، سه محور اصلی توسعه کیفی خدمات بوده که وزارتخانه این موضوع را با اولویت دنبال میکند.
او افزود: در این راستا نمایندگی میراثفرهنگی شهرستانهای شاهیندژ و تکاب با توجه به بررسیهای صورت گرفته وداشتن شرایط لازم، به اداره ارتقا یافت که این امر میتواند سرآغاز تحولات مثبت در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این شهرستانها باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه در سالهای اخیر بودجه خوبی برای حوزه مرمت بناهای تاریخی اختصاص یافته است، ادامه داد: در سطح ملی اعتبارات خوبی از محل اعتبارات سال ۱۴۰۳ برای مرمت بناهای تاریخی و تکمیل زیرساختهای اداری، و معرفی ظرفیتهای صنایعدستی و گردشگری کشور در نظر گرفته شده است.
ندایی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات در این حوزه تصریح کرد: دولت چهاردهم اهتمام ویژهای در حوزه حفاظت از میراثفرهنگی و توسعه گردشگری داشته و برای این منظور اعتبار خوبی تخصیص یافته است و تسهیلات خوبی هم در حوزه صنایعدستی پرداخت میشود.