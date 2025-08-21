پخش زنده
هفت هزار زائر پیاده در قالب ۴۰ کاروان از سرخس عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: این زائران پیاده در قالب ۴۰ کاروان در حال حاضر در محدوده شهر مزداوند قرار دارند و عده ای امروز و بخش دیگری فردا صبح (جمعه) با عبور از این شهر راهی جاده سرخس -مشهد میشوند.
بیکی افزود: یک کاروان پیاده اهل سنت مانند سال قبل به تعداد ۲۰۰ نفر از روستای «چاله زرد» دهستان خانگیران بخش مرکزی سرخس نیز به صورت منسجم در این پیاده روی معنوی حضور دارند.
فرماندار سرخس ادامه داد: حدود ۱۰۰ زائر اهل سنت دیگر نیز از دیگر مناطق سرخس و در کاروانهای دیگر با برادران شیعه خود عازم حرم مطهر رضوی شدهاند.
شهرستان سرخس با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، دارای ۲ شهر سرخس و «مزداوند» و ۶۸ روستای دارای بیش از ۲۰ خانوار است که ۵۵ درصد جمعیت آن در روستاها سکونت دارند.