نماینده مردم شهرستان‌های شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی گفت: خوشبختانه در حال حاضر هماهنگی و همراهی خوبی بین مسئولان استانی و شهرستانی برای توسعه و رونق گردشگری در تکاب وجود دارد و همین امر در پیشبرد اهدف و تقویت زیرساخت‌های گردشگری مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حجت‌الاسلام محمد میرزایی، رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مجلس در جریان بازدید از تخت سلیمان تکاب با تشکر از سفر بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شهرستان‌های تکاب و شاهین‌دژ اظهار کرد: مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب یکی از آثار بی‌نظیر ایران و جهان است و ضرورت دارد که زیرساخت‌های گردشگری آن تقویت شود در این راستا بنده ۱۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نمایندگان برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری این مجموعه کمک کرده‌ام که تاکنون پنج میلیار تومان آن تخصیص یافته و مابقی به‌زودی تخصیص می‌یابد.

او با بیان اینکه جاده‌های دسترسی به این مجموعه جهانی در حال ساخت است، افزود: برای تکمیل و بهسازی جاده دندی به تکاب بودجه خوبی تخصیص یافته و در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان با همکاری استاندار آذربایجان غربی موفق به جذب ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی جاده‌های استان شدیم که تکمیل این جاده‌ها و راه‌ها باعث تحول حوزه گردشگری در استان می‌شود.

او از توجهات ویژه وزیر میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی به توسعه متوازن مناطق مختلف کشور تشکر و قدردانی کرد

نماینده مردم شهرستان‌های شاهین‌دژ و تکاب با بیان اینکه تخت سلیمان تکاب در نوروز امسال بیشترین تعداد جذب گردشگر را داشته است، تصریح کرد: همین امر نشان از جایگاه بالای این مجموعه در جذب گردشگر و رونق گردشگری در استان دارد که اهمیت توجه به این مجموعه را دوچندان می‌کند.

محمد نیکنام، فرماندار تکاب نیز در این بازدید خاطرنشان کرد: با توجه به ارتقای چارت اداری میراث‌فرهنگی تکاب، نیای به افزایش اعتبارات ملی این شهرستان بوده و امید است که این امر نیز به‌زودی محقق شود.