در شب رحلت جانسوز پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) شاهد زائران و مجاورانی است که با حضور در این مکان مقدس این مصیب عظمی را به بانوی کرامت تسلیت می‌گویند.

شهر اخت الرضا، سوگوار رحلت پیامبر مهربانی و شهادت سبط اکبرش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، همزمان با تعطیلات پایان ماه صفر، شهر مقدس قم بویژه حرم کریمه اهل بیت (س) در شب ۲۸ صفر سالروز رحلت رحمت العالمین پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی (ع) سراسر حزن و اندوه و پرچم‌های عزا بر سر درب منازل و معابر برافراشته شده است.

مراسم قرائت زیارت نامه رسول الله (ص) از راه دور هم فردا قبل از فریضه نماز جمعه در مصلی قدس برگزار و نمازگزاران برای مردم مظلوم و مقاوم غزه دست به دعا بر می‌دارند.