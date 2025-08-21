عیسی آل‌کثیر، مهاجم فصل گذشته پرسپولیس که با استقلال قرارداد امضا کر‌ده بود، بعد از فسخ قراردادش با آبی‌پوشان، به ملوان پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، با اعلام روابط عمومی باشگاه ملوان بندرانزلی عیسی آل‌کثیر، مهاجم فصل گذشته پرسپولیس که با استقلال قرارداد امضا کر‌ده بود، بعد از فسخ قراردادش با آبی‌پوشان، با قراردادی ۱ ساله به ملوان پیوست.

این مهاجم ۳۶ ساله چند فصل عضو پرسپولیس بود و در ۱۱۰ بازی ۳۲ گل زد و با سرخپوشان ۳ قهرمانی لیگ برتر، یک جام حذفی و ۲ سوپرجام را کسب کرد.