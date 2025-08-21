پخش زنده
رهبر جنبش انصارالله یمن گفت: دشمن اسرائیلی این هفته در غزه با بمباران و گرسنگی دادن مردم جنایات وحشتناکی را مرتکب شد و ما شاهد جنایت قرن در غزه هستیم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی خود گفت: دشمن اسرائیلی این هفته در غزه با بمباران و گرسنگی دادن مردم جنایات وحشتناکی مرتکب شد. شهدای این هفته بر اثر بمباران و گرسنگی صدها نفر و زخمیها هزاران نفر هستند.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: دشمن اسرائیلی چادر آوارگان نزدیک بیمارستان شهدای الاقصی را هدف قرار داد که جان بیماران را تهدید میکند. ۲۵۰ هزار کودک فلسطینی به دلیل سوءتغذیه در غزه با مرگ تدریجی روبهرو هستند. شدت رنج ناشی از گرسنگی که صهیونیستها به مردم در غزه میدهند بسیار زیاد است و این جنایت قرن و عصر است.
بدرالدین افزود: اسموتریچ و بن گویر از بزرگترین جنایتکاران صهیونیست هستند و به نسل کشی در غزه افتخار میکنند. دشمن اسرائیلی به جنایت تشنگی دادن مردم ادامه میدهد و تصویر هدف قرار دادن کودکی به نام آمنه مفتی با موشک در حالی که ظرف آب حمل میکرد، نماد این نسل کشی است. هدف قرار دادن این کودک بیانگر جنایت بیحد و حصر و عطش به خون صهیونیست هاست.
وی خاطر نشان کرد: در کرانه باختری طرح جدیدی مطرح شد که شمال کرانه را از مرکز و جنوب جدا و قدس را منزوی میکند. دشمن اسرائیلی میخواهد قدس را از کرانه باختری جدا کند و آن را قطعه قطعه کند تا بر همه چیز سیطره یابد. دشمن اسرائیلی حتی به دولت صوری در فلسطین هم رضایت نمیدهد.
او ادامه داد: دشمن اسرائیلی در کرانه باختری به همه انواع جنایات علیه ملت فلسطین ادامه میدهد و این هفته زنان اسیر فلسطینی را شکنجه کرد و آزار داد. ورود بن گویر به زندان برای تهدید مروان البرغوثی رهبر اسیر فلسطینی، نشانه پستی و کینه اوست.
رهبر جنبش انصارالله یمن افزود: دشمن اسرائیلی برای منزوی کردن قدس تلاش کرده است و این گامی بزرگ علیه مسجد الاقصی و شهر قدس است. دشمن اسرائیلی این هفته به تعرض به مسجد الاقصی و نقض حرمت آن ادامه داد. سالروز آتش زدن مسجد الاقصی باید ما را به ماهیت طرح صهیونیستی برای هدف قرار دادن این مسجد متوجه کند.
سیدعبدالملک بدرالدین اضافه کرد: از ارکان اصلی طرح صهیونیستی تلاش برای ویران کردن مسجد الاقصی، ساخت معبد موهوم و یهودی سازی قدس است. ویران کردن مسجد الاقصی و یهودی سازی قدس موضوعی فرعی نیست که صهیونیستها از آن در برابر یک توافق کوتاه بیایند. نفوذ یهودی- صهیونیستی در آمریکا و غرب اندیشهای ساخته است که ایجاد اسرائیل را تجلی الهی میداند.
او بیان کرد: این نفوذ یهودی - صهیونیستی در غرب باعث شده است آینده سلطه جهانی را وابسته به تحقق هدف «اسرائیل بزرگ» بدانند. باور یهود این است که پادشاهی برایشان خواهد آمد تا حکومت یهودی -صهیونیستی بر جهان برپا کند و همه چیز به غنیمت آنها درآید. گرایش یهود صهیونیسم بر پایه طغیان، استکبار، ظلم و تحقیر جوامع انسانی است. بر اساس این باور یهودی، طرح صهیونیستی طراحی شد و برای اجرای آن در عمل تلاش میکنند.
رهبر انصارالله یمن گفت: صهیونیست تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» را وعده مقدس الهی میدانند. آنها «اسرائیل بزرگ» را به متون مقدس و وعدههای الهی پیوند میدهند تا با طمع ورزی هایشان سازگار باشد. طرح صهیونیستی شامل رود نیل، سواحل مصر در دریای سرخ و شاید بخشهای وسیعی از جزیره العرب از جمله مدینه و مکه است.
سیدعبدالملک بدرالدین گفت: یهودیان صهیونیست باور دارند تحقق این طرح به سلطه کامل جهانی منجر میشود. صدها میلیون نفر در آمریکا، اروپا و استرالیا معتقد شدهاند حمایتشان از این طرح مشارکت در اجرای اراده الهی است. در باور یهود صهیونیست خدا یاور کسی است که اسرائیل را یاری کند و دشمن کسی است که با آن دشمنی کند.
وی افزود: عقاید صهیونیستی در خدمت خواستهها و تمایلات یهودیت صهیونیسم است و با اهداف استعماری و سلطه جویانه آنها هماهنگ است. باور آنها درباره بازسازی معبد موهوم و ویران کردن مسجد الاقصی و ساخت آن بر ویرانههایش است. این معبد موهوم محور اصلی طرح صهیونیستی است و آن را با خرافات و اساطیر زشت پوشاندهاند که اهانتی بزرگ به خداست.
او بیان کرد: یهودیان برای معبد موهوم خود خرافات و دروغهای بسیاری ساختند که اهانتهای بزرگی به خدا دربر دارد. آرزوها و طمعهایی را که یهودیان به صورت باور دینی درآوردند در حقیقت امیال و خواستههایی است که نشانه ماهیت جنایتکارانه و پلید آنهاست.
سید عبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصارالله یمن در ادامه سخنرانی خود گفت: صهیونیسم جهانی در آمریکا و اروپا پشتیبانی کامل از صهیونیستها در فلسطین برای ویران کردن مسجد الاقصی و یهودی سازی قدس فراهم میکند. در اروپا و آمریکا مؤسسات و جمعیتهای زیادی برای جمع آوری کمک مالی و تبلیغ و فعالیت فرهنگی به سود طرح صهیونیستی کار میکنند. دیدگاه صهیونیسم بر بزرگنمایی و تقدیس طرحشان بنا شده است تا طمعشان برای هدف گرفتن امت و سلطه بر جوامع بشری را تأمین کند. یهودیان صهیونیست همواره در حال آمادگی هستند و مواضع سیاسی شان را بر اساس طرح خود تنظیم میکنند. آنها طرح خود را با رنگ دینی جلوه میدهند و بر پایه آن نتایج بزرگی بنا میکنند که خواستهها و آرزوهایشان را محقق میکند.
بدرالدین افزود: باید در بین مسلمانان فعالیت گستردهای صورت گیرد تا اصل فریب صهیونیسم و بطلان ادعاهایشان آشکار شود. فریب صهیونیسم بزرگترین ستم این عصر است و مرتکب جنایت قرن علیه ملت فلسطین و ملتهای امت اسلامی میشود. با وجود تحریف تاریخی یهودیان، این تحریف در هر نسل ادامه دارد. تحریف یهودیان در رفتارهای جنایتکارانه شان آشکار است و همان حقیقتی را نشان میدهد که خدا در قرآن بیان کرده است. نقشی که خدا درباره یهود بیان کرد، نقشی منفی است، نه مقدس و نه مورد حمایت الهی چنان که خودشان ادعا میکنند. نقش یهود در زمین ایجاد فساد است و در شرایطی که به سلطه دست یابند، فساد گسترده برپا میکنند. فساد یهود فساد همه جانبه در عقاید، اخلاق و همه عرصه هاست. قرآن درباره یهود توصیف دیگری دارد و میفرماید برتری جویی، استکبار، ظلم و طغیان ویژگی آنهاست. استکبار و ظلمی که یهود علیه جوامع بشری به کار میگیرند نقش مقدس یا مثبت نیست. نقش یهود برای جوامع بشری بسیار بد و خطرناک است و آثار منفی بزرگی بر زندگی مردم دارد.
وی خاطر نشان کرد: سنت خدا درباره یهود این است که هر گاه از موقعیت نفوذ و سلطه به فساد بازگردند، خدا آنها را رها نمیکند. همه متون طرح صهیونیسم نشان میدهد که این طرح تجاوزگر، جنایتکار و وحشی است و بر نابودی جوامع بشری، بردگی، غارت و تحقیر آنها بنا شده است. این طرح هیچ پیام مثبت و مفیدی برای جوامع بشری ندارد. این طرح صهیونیستی هیچ خیر و محتوای مثبتی برای مردم به همراه ندارد. هدف این طرح فقط این است که یهودیان بر جوامع بشری مسلط شوند و بخشی را نابود کنند و بخشی را بر اساس منافعشان به بردگی بگیرند. استثمار بشریت بر پایه این که جوامع انسانی حیواناتی در شکل انسان هستند که باید در خدمت یهود باشند، هرگز نمیتواند طرحی الهی باشد. به برخی متون یهودیت صهیونیسم نگاه کنید که نقش آنها در فساد در زمین و نابودی زندگی و نسل را آشکار میکند. باورهای یهودیتی که صهیونیستها بر اساس آن حرکت میکنند، بردگی ملتهایی است که قصد نابودی کامل آنها را ندارند. باورهای یهودیت، جوامع انسانی را مانند حیوانات در برابر صهیونیستها به اطاعت کامل وا میدارد. آیا بردگی کامل میتواند طرحی الهی باشد که برای جوامع انسانی طرحی مقدس و بزرگ ارائه کند؟
رهبر انصارالله ادامه داد: طرح یهودیت، طرحی شیطانی، وحشی و جنایتکارانه است که بر پایه بردگی انسانها بنا شده است. پیام الهی بر آزادسازی انسانها از بندگی غیر خدا در هر عصر است. یهودیان صهیونیست فهرستی از طرحها و فعالیتها دارند و با همه وسایل برای اجرای طرح صهیونیستی پیش میروند. طرح صهیونیستی فساد در همه اشکال و انواع آن و جنایت هولناک برای ساخت آنچه «اسرائیل بزرگ» مینامند و ادامه طغیان و استکبار است. صهیونیست های قرنها برای تحقق طرح فساد برانگیز خود در زمین، در عرصه عقیدتی، فرهنگی و فکری کار کردهاند. یهودیان صهیونیست جامعه غربی را به کانون گمراهی و فساد تبدیل کردند، ارزشهای انسانی را ویران و فضیلتها را نابود کردند. یهودیان صهیونیست وضع جوامع غربی را به واقعیتی آلوده به رذیلت، فحشا، پستی و انحطاط تبدل کردند. هزاران هزار نفر در جوامع اروپایی زندگیشان به زندگی حیوانات شبیه شده است. اخلاق نیکو در جامعه غربی پس از آنکه یهودیان آن را به جامعهای پر از فحشا، اباحی گری، شراب و مواد مخدر تبدیل کردند، کاملا از میان رفت. پاکدامنی در غرب کاملا نابود و فحشا نزد آنان به امری عادی تبدیل شد، سپس یهودیان در غرب برای تبلیغ و رواج همجنس گرایی و قانونی کردن آن در جهان فعالیت کردند. یهودیان صهیونیست سرچشمه گمراهی از جمله الحاد هستند و پشت همه عقاید باطلی هستند که انحراف را در میان مردم گسترش میدهد.