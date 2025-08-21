واکسیناسیون تب برفکی در آذربایجانشرقی
مدیر کل دامپزشکی آذربایجانشرقی از آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی در استان از اول شهریور ماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،مهدی حامی در اهر از آغاز طرح واکسیناسیون تب برفکی در استان آذربایجان شرقی از اول شهریور ماه خبر داد و گفت: در این طرح واکسن برای ۲ میلیون و ۸ صد هزار راس دام سبک و ۳۲۰ هزار راس دام سنگین تامین و در ادارات دامپزشکی شهرستانها دپو شده است.
حامی با بیان اینکه بزرگترین مرکز خرید و فروش دام زنده استان در شهرستان اهر واقع شده است افزود:بعضا ترددهای بی ضابطه دام در این منطقه صورت میپذیرد که دامداران باید در این خصوص نهایت همکاری را با اکیپهای دامپزشکی انجام دهند تا شاهد شیوع بیماریهای دامی نباشیم.
وی گفت: تمامی خدمات اکیپهای دولتی و خصوصی این طرح به صورت رایگان خواهد بود که شایسته است دامداران عزیز ضمن استقبال از این طرح نهایت همکاری را داشته باشند.
مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: دامداران عزیز میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و همچنین درخواست واکسیناسون با شماره ۱۵۱۲ تماس بگیرند و یا به کارشناسان مربوطه در ادارات دامپزشکی شهرستانها مراجعه نمایند.