به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرماندار شهرستان اشنویه گفت: همزمان با هفته دولت ۷۴ پروژه عمرانی، خدماتی و بهداشتی با اعتبار هشت هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان آماده افتتاح شده که در ارتقای خدمات بهداشت، آموزش، راه و سایر زیرساختها نقش مؤثری دارد.

سیدعلی ترابی ، با اشاره به جایگاه هفته دولت به‌عنوان فرصتی برای ارائه دستاوردهای دولت به مردم افزود: این پروژه‌ها حاصل تلاشهای چندین ساله است که بخشی از نیازهای اساسی شهروندان را پوشش می‌دهد.

ترابی اظهارکرد: از مهمترین این پروژه‌ها، بهره‌برداری از بیمارستان ۸۷ تختخوابی اشنویه است که تکمیل آن یکی از مطالبات دیرینه مردم بود و خدمات درمانی منطقه را به طور چشمگیری ارتقا می‌دهد.

وی گفت: در کنار این پروژه، دو خانه بهداشت روستایی نیز افتتاح خواهد شد تا دسترسی اهالی روستاهای دورافتاده به خدمات سلامت آسان‌تر شود.

ترابی، با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه آموزشی هم تصریح کرد: مدرسه ۱۲ کلاسه این شهرستان تکمیل و تحویل آموزش و پرورش شده و ۳۸ کلاس درس جدید نیز برای مهر امسال به فضای آموزشی اشنویه افزوده می‌شود که در کاهش تراکم دانش‌آموزان و بهبود کیفیت تحصیل مؤثر است. وی گفت: تکمیل و افتتاح پروژه پل «پوش اباد» از دیگر خواسته‌های اولویت‌دار شهروندان بود که ضمن تسهیل عبور و مرور، توسعه ارتباطی بین محلات و روستاهای اطراف را نیز تقویت می‌کند.

فرماندار شهرستان اشنویه تصریح کرد: طرحهای متنوعی در بخش‌های پایداری برق، توسعه راههای روستایی و تأمین آب آشامیدنی نیز آماده افتتاح هستند که مجموع این اقدامات گامی در راستای توسعه متوازن و ارتقای رفاه عمومی به شمار می‌روند.

وی، با بیان اینکه افتتاح این طرحها نمادی از خدمت‌رسانی به مردم است، افزود: دولت تلاش دارد با استفاده از ظرفیتهای موجود، روند توسعه شهرستان اشنویه را سرعت بخشیده و نیازهای زیرساختی شهروندان را برطرف کند.