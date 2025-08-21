به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: همزمان با هفته گرامیداشت دولت ۱۲۰ طرح برق‌رسانی با سرمایه‌گذاری ۸۴۰ میلیارد ریال در استان به بهره برداری می‌رسد.

سید کاظم حسینی کارنامی این طرح‌ها را شامل اصلاح و بهینه سازی، احداث و توسعه شهری و روستایی، کاهش تلفات، تامین برق، تبدیل سیم به کابل، تجهیز پست زمینی، توسعه فیدر، رفع ضعف ولتاژ و احداث ساختمان اداری عنوان کرد.

وی با بیان این که طرح‌های برق رسانی در ۱۴ شهرستان و ۳۷ شهر استان مازندران اجرایی شده است، ادامه داد: با بهره برداری از این طرح‌ها پایداری توزیع انرژی برق استان افزایش می‌یابد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران به ورود مجدد سامانه هوای گرم به کشور اشاره کرد و بیان داشت: مصرف برق به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و میزان تقاضا نیز بالا رفته است.

وی توضیح داد: به دلیل خشکسالی، نیروگاه‌های برق آبی روند کاهش تولید را تجربه کرده‌اند و بخش عمده‌ای از ظرفیت تولید این نیروگاه‌ها را از دست داده‌ایم؛ لذا تمامی هم استانی‌های گرامی با مدیریت صحیح مصرف برق و توصیه به صرفه جویی در مصرف به سایر شهروندان، خدمتگزاران خود را در صنعت برق کشور یاری کنند.

مازندران ۲ شرکت توزیع برق دارد که شرکت توزیع نیروی برق مازندران با یک میلیون و ۶۵۰ هزار مشترک از گلوگاه تا فریدونکنار و شرکت توزیع برق غرب مازندران با حدود ۸۰۰ هزار مشترک از محمودآباد تا رامسر را زیر پوشش دارند.