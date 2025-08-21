اجرای پروژه مطالعات خاک شناسی در پایاب سد سهند هشترود
مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت:پروژه مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشههای مدیریت پذیر خاک در ۳ هزار هکتار از اراضی پایاب سد سهند این شهرستان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد علیزاده از اجرای مطالعات خاک شناسی و تهیه نقشههای مدیریت پذیر خاک برای اولین بار در شمال غرب کشور در حدود ۳ هزار هکتار از اراضی پایاب سد سهند هشترود با هزینهای بالغ بر ۵ میلیارد تومان خبر داد.
علیزاده گفت:این طرح برای اولین بار در شمال غرب کشور با اهداف تهیه نقشههای مطالعاتی منطقه و شناسایی چالشهای خاک شناسی و رفع آنها، تهیه نمونههای خاک و آزمایشات، تجزیه و آنالیز خاک و گسترش کشتهای سازگار در منطقه انجام شده است.
علیزاده استفاده بهینه از کودهای شیمیایی و آلی بر اساس نتایج آزمایش خاک و نیاز محصول و کاهش هزینه تولید و افزایش بهرهوری و همچنین ایجاد انگیزه کاری در بین کشاورزان و تولید کنندگان را از دیگر اهداف اجرای این برنامه برشمرد.
مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: نتایج این طرح پس از یکسال اعلام خواهد شد.