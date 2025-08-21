

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جنپو ۲۷ ساله سابقه بازی در ساوتهمپتون انگلیس، استاندارد لیژ بلژیک و آنتالیا اسپور را در کارنامه دارد و برای تیم ملی کشورش هم به میدان می‌رود.

جنپو در ۳۶ بازی برای تیم ملی فوتبال مالی موفق به زدن سه گل شده است.





جنپو در دوران حضورش در استاندارد لیژ تجربه همکاری با ریکاردو سا پینتو را دارد و در ۲۱ بازی زیرنظر او به میدان رفته و حالا دوباره شاگرد سرمربی پرتغالی شده است.