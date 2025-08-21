مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت:تشکل‌های مردم نهاد با مطالبه گری آگاهانه زیست‌محیطی و نقد عملکرد دستگاه‌های دولتی، نقش مهمی در اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران میزبان سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی، در سالن جلسات اداره کل محیط زیست بود.

محمد صابر باغخانی پور در این نشست صمیمی ضمن تسلیت ایام عزاداری، در ابتدا به صورت مبسوط به ارائه فعالیت‌های و عملکرد اداره کل محیط زیست پرداخت و با اشاره به نقش سمن‌ها و تشکل‌ها و تاثیر گذاری عمیقی که بر جوامع محلی دارند گفت: تشکل‌های مردم نهاد با مطالبه گری آگاهانه زیست‌محیطی و نقد عملکرد دستگاه‌های دولتی، نقش مهمی در اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی ایفا می‌کنند.

وی همچنین ادامه داد: تشکل‌های مردم نهاد با ترویج رویکرد‌های توسعه پایدار و حمایت از طرح‌های شهری سازگار با محیط زیست، با برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه محتوای آموزشی، به ارتقای دانش زیست‌محیطی شهروندان کمک می‌کنند و آنها را به تغییر الگو‌های مصرف و رفتار تشویق می‌کنند که منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندی می شود.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه ضمن تشکر از مشارکت مستمر فعالان عرصه محیط زیست، انجمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد را بازوان توانمند در اجرای برنامه‌های مختلف دانست و افزود: امیدواریم به سمتی برویم که بتوانیم بیشتر از حضور و نقطه نظرات شما عزیزان در موضوعات محیط زیست شهر تهران استفاده کنیم

در ادامه، «پدرام جدی» معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست در جمع فعالان و کنشگران محیط زیست گفت:داشتن تعامل دو سویه و انعکاس معضلات محیط زیستی شهر توسط شما، یکی از راهبردی‌ترین و اثر گذارترین موضوعات در حل این چالش‌ها است.

قطعا تماس و مواجهه شما عزیزان با مسائل کوچک و بزرگ محیط زیستی در شهر بیشتر از مسئولین است و این موضوع می‌تواند به عنوان بازوی کمکی اداره کل در خصوص احصاء چالش‌های محیط زیستی باشد.

همچنین «جدی» در ادامه به موضوع خانه‌های محیط زیست اشاره کرد و گفت: با توجه به افتتاح ۱۰۰۰ خانه محیط زیست در شهر تهران در سال گذشته و توسعه کیفی (تجهیز و آموزش) این خانه‌ها در سال جدید، در این خصوص اداره کل محیط زیست به منظور یکپارچه کردن محتوا‌های آموزشی در سطح مناطق به شهروندان، اقدام به تولید بسته آموزشی جامع جهت استفاده تمام آموزشگران و فعالان خانه‌های محیط زیست کرده است و این بسته آموزشی تا ماه آتی در دسترس آنها قرار خواهد گرفت.

در این نشست در فضایی صمیمانه مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار پای صحبت نمایندگان سمن‌های محیط زیستی نشست ومسائلی از قبیل: فضای سبز شهر تهران، ناترازی انرژی، طراحی المان‌های شهری، بحث نوماند و خشکاله، آسیب درختان سرخه حصار، معضلات سگ‌ها و گربه‌های ولگرد و ثبت آثار تاریخی ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان به رسم یادبود و تقدیر از زحمات آنها هدایایی از طرف مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار به آنها اهدا شد.