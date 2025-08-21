وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: دانشگاه‌ها باید استقلال مالی پیدا کنند و اتکای آنها به بودجه رسمی کشور کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسین سیمایی صراف روز پنجشنبه و در مراسم بازگشایی سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و کلنگ زنی چند طرح دانشگاهی با حضور در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: رسیدن به استقلال مالی نیازمند الزامات و برنامه ریزی دقیقی است و باید با قدم‌های عملی و کوچک برای تحقق آن گام برداشته شود.

او افزود: اگر دانشگاه بتواند ۲۰ درصد از اعتبارات خود را به منابع متنوع خود متکی کند، می‌تواند به استقلال مالی نزدیکتر شود و این موضوع نباید فقط یک شعار باشد بلکه باید عملیاتی و اجرایی شود.

وزیر علوم با اشاره به تفویض اختیارات به دانشگاه‌ها گفت: یکی از اقدامات مهم ما تشکیل شورا‌های استانی آموزش عالی است که به ریاست دانشگاه معین، متخصصان استانی و مسئولان استانی در تصمیم گیری درباره رشته‌ها و توسعه ظرفیت‌های دانشگاهی به طور مشترک حضور دارند.

سیمایی صراف افزود: تشکیل این شورا‌ها به دانشگاه‌ها این امکان را می‌دهد تا با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات منطقه‌ای خود، تصمیم‌های مؤثرتری برای توسعه رشته‌ها و برنامه‌های آموزشی بگیرند.