برگزاری مراسم شبی با قرآن با حضور قاریان ممتاز

همزمان با شبهای پایانی ماه صفر و ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام، امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا علیهم السلام مراسم شبی با قرآن در مسجد کربلایی ابوالحسن اراک برگزار شد.