همزمان با شبهای پایانی ماه صفر و ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام، امام حسن مجتبی و شهادت امام رضا علیهم السلام مراسم شبی با قرآن در مسجد کربلایی ابوالحسن اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با حضور قاریان ممتاز اراک و علاقمندان این کتاب نورانی مراسم شبی با قرآن در مسجد کربلایی ابوالحسن اراک برپا شد.
مدیر کانونهای فرهنگی رضوی استان مرکزی گفت: این برنامه در شبهای پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا(ع) برگزار میشود.
محمد بخشی افزود: این برنامه با هدف انس با قرآن کریم و معارف این کتاب آسمانی همزمان با ایام شهادت امام هشتم(ع) برپا شده است.
در این مراسم حضور جوانان، نوجوانان و بانوان در کنار علاقمندان کلام وحی پر رنگ بود.