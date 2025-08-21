پخش زنده
رئیس شورای اسلامی شهر یزد: جایگاه مسجد در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید روز به روز بالاتر رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عزیزالله سیفی با اشاره به روز جهانی مساجد، بر اهمیت مساجد در جامعه تأکید کرد و گفت: نقش مساجد بر هیچکس پوشیده نیست. در زمان پیامبر اکرم (ص)، مسجد تنها محل عبادت نبود، بلکه مرکز اطلاعرسانی، قضاوت و تصمیمگیریهای جهاد و جنگ نیز بود.
وی افزود: امام خمینی (ره) نیز مساجد را سنگر نامیدند و باید این سنگرها حفظ شوند. مساجد علاوه بر جایگاه عبادی، در زمینههای اجتماعی و سیاسی نیز نقش مهمی دارند و پس از انقلاب، توجه به مساجد نسبت به گذشته افزایش یافته است.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه برخی مساجد در مناطق مختلف غریب مانده و فقط برای یک بار اقامه نماز استفاده میشوند، گفت: این فضاهای آماده باید بیشتر بهرهبرداری شوند.
وی از کانون مساجد و ارگانهای مرتبط خواست توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و پیشنهاد داد برخی کلاسهای حوزههای علمیه در مساجد غریب برگزار شود تا علاوه بر رونق مساجد، اقشار مختلف جامعه نیز از معنویت آنها بهرهمند شوند و درب مساجد بسته نماند.
سیفی تأکید کرد: جایگاه مسجد در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید روز به روز بالاتر رود و فضاهای ساخته شده توسط مردم، تنها محدود به مسائل اعتقادی نباشد و برای مناسبتها و فعالیتهای مختلف نیز استفاده شود.