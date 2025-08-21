پخش زنده
امروز: -
بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با وانت در آزادراه قزوین- کرج، ۵ نفر دچار مصدومیت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین؛ ۳ نفر از مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل و ۲ نفر نیز بهصورت سرپایی در محل درمان شدند.
به گزارش روابط عمومی اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این حادثه ساعت ۱۳:۳۷ امروز حدفاصل کاسپین و نیروگاه شهید رجایی رخ داد.
در پی این حادثه، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس محمدیه و کاسپین به محل اعزام شدند.