پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی گلستان از کاهش محسوس دما در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سمیه ملاحی افزود: از امشب با تغییر جهت جریانات جوی، افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید و وقوع پدیده گرد و خاک بهویژه در مناطق شمالی و شرقی پیشبینی میشود که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا در برخی نقاط شود. همچنین از اواخر وقت امشب رگبار و رعد و برق پراکنده نیز انتظار میرود.
وی ادامه داد: شرایط ناپایدار جوی تا فردا (جمعه) تداوم خواهد داشت و پیشبینی میشود دمای هوا در سطح استان بین ۴ تا ۹ درجه سانتیگراد کاهش یابد که نسبت به روزهای گذشته هوای خنکتری را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، دریای خزر نیز تا عصر شنبه مواج و متلاطم خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: از روز شنبه مجدداً جو استان به حالت پایدار بازمیگردد و روند افزایش دما تا میانه هفته آینده ادامه خواهد داشت.