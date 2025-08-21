به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسابقات بسکتبال قهرمانی نوجوانان استان که با شرکت ۷ تیم از ۲۸ لغایت ۳۰ مردادماه به میزبانی هیئت بسکتبال شهرستان مهاباد برگزار شد با قهرمانی تیم نوجوانان مهاباد به پایان رسید.

در بازی پایانی مسابقات تیم نوجوانان مهاباد با نتیجه ۴۴ بر ۲۷ تیم ارومیه را شکست داد و به مقام قهرمانی رسید.

تیم پیرانشهر هم با غلبه بر میاندوآب به مقام سوم رسید.