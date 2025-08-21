پس از سال‌ها، گره ترافیکی شهرک نایسر با بازگشایی بلوار «ماموستا ملاعبدالکریم مدرس» گشوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بسته بودن این مسیر پرتردد که با نام بلوار گاز نایسر نیز شناخته می‌شود مشکلات زیادی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرده بود.

لهونی استاندار کردستان در مراسم بازگشایی بلوار گاز نایسر اظهار داشت: همدلی و تلاش مجموعه شهرداری و شرکت گاز باعث شد تا این مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای تردد مردم آماده شود.

رشیدی شهردار سنندج هم با بیان اینکه پروژه یکی از مطالبات بیست‌ساله مردم نایسر بود گفت: بازگشایی این مسیر علاوه بر کاهش بار ترافیکی، تأثیر قابل توجهی در بهبود شرایط شهری خواهد داشت.

مرادی نماینده مردم سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه حضور استاندار و سایر مسئولان در نواحی منفصل شهری و اجرای چنین طرح‌هایی موجب دلگرمی ساکنان می‌شود گفت: اجرای این پروژه بخشی از مشکلات مردم نایسر را حل می‌کند.

پیش از این، تأسیسات شرکت گاز در مسیر بلوار اصلی نایسر قرار داشت که مانع از عبور روان خودرو‌ها می‌شد و در پی درخواست‌های مکرر مردم نایسر، استاندار کردستان در جریان بازدید میدانی از این نقطه دستور داد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن ساختمان و تأسیسات شرکت گاز جابه‌جا شود و عملیات بهسازی مسیر توسط شهرداری انجام گیرد.

این دستور که با جدیت پیگیری شد، امروز به نتیجه رسید و با اجرای آن، یکی از معضلات دیرینه ترافیکی شهر سنندج برطرف شد.