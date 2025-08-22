پخش زنده
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: ۱۴ پروژه ورزشی در هفته دولت امسال افتتاح و یک پروژه کلنگزنی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حقیقی گفت: در بازه هفته دولت سال قبل تا امسال ۱۷ پروژه ورزشی در سطح استان تکمیل و پیش از هفته دولت به بهرهبرداری رسید. همچنین ۱۴ پروژه دیگر نیز در هفته دولت امسال افتتاح میشود و یک پروژه کلنگزنی خواهد شد که در مجموعا به ۳۱ پروژه میرسد.
وی افزود: پروژههای تکمیلشده شامل ۲۶ زمین چمن مینیفوتبال در روستاها، یک استخر شنا در شهرستان بهار، سالن ورزشی باباقاسم نهاوند و دو زمین چمن بزرگ فوتبال در مهاجران و قهاوند است. برای این پروژهها بیش از یکهزار میلیارد ریال هزینه شده و ۵۵ هزار متر مربع به فضاهای ورزشی استان افزوده شده است.
حقیقی ادامه داد: در هفته دولت امسال نیز ۱۴ پروژه شامل ۱۱ زمین چمن مینی فوتبال روستایی، زمین چمن فوتبال و سالن ورزشی مهاجران و زمین فوتبال قهاوند افتتاح خواهد شد. همچنین یک سالن ورزشی در ملایر کلنگزنی میشود. برای این پروژهها ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و ۲۸ هزار متر مربع به سرانه ورزشی استان اضافه خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به برنامههای فرهنگی ورزشی در کنار توسعه زیرساختها گفت: در هفته دولت بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در سطح استان پیش بینی شده که شامل رویدادهای ملی و بینالمللی همچون مسابقات شطرنج ابنسینا و رقابتهای کاراته قهرمانی کشور است.
وی با اشاره به برنامههای حوزه جوانان گفت: در هفته دولت ۳ مرکز مشاوره ازدواج در سطح استان و دو خانه جوان در تویسرکان و بهار افتتاح و خانه جوان فامنین نیز بازگشایی خواهد شد و همچنین ۱۰ برنامه فرهنگی اجرا میشود و نشست با شبکه ایران یاران جوان؛ نشست با سازمانهای مردم نهاد استان و برگزاری دوره مربیگری جوانی جمعیت از دیگر برنامهها این حوزه خواهد بود.
وی همچنین گرفتن بیش از ۳۰ سند مالکیت طی یکسال اخیر برای اماکن ورزشی را یکی از اقدامات ارزشمند دانست و تأکید کرد: این اقدام به تثبیت مالکیت اماکن ورزشی و تسهیل مسیر سرمایهگذاری در حوزه ورزش کمک شایانی خواهد