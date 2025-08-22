پخش زنده
امروز: -
هشتمین همایش ملی پیشگیری از موارد غرقشدگی با محوریت «غرقشدگی و فناوریهای نوین» به همت پژوهشکده ترومای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، ۱۱ و ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ بهصورت وبینار برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: هشتمین همایش ملی پیشگیری از موارد غرقشدگی با موضوع «غرقشدگی و فناوریهای نوین» ۱۱ و ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ بهصورت وبینار برگزار میشود.
این همایش با محورهای تخصصی و ارائههای ویژه در زمینههای پزشکی قانونی، اورژانس و اورژانسهای پیشبیمارستانی، ارتقای سلامت و آموزش بهداشت، غریقنجات و امداد و نجات برگزار خواهد شد.
این دانشگاه اعلام کرد: همچنین موضوعاتی نظیر ایمنی کودکان، حوادث شغلی مرتبط با غرقشدگی و فناوریهای نوین در پیشگیری از غرقشدگی از دیگر محورهای این رویداد علمی است.
گروه هدف این همایش شامل متخصصان بیهوشی و مراقبتهای ویژه، پزشکان عمومی، کارشناسان پرستاری ، کارشناسان بهداشت عمومی، غریقنجاتها ، کارشناسان فوریتهای پزشکی و سایر گروههای مرتبط است.
شرکتکنندگان میتوانند برای دریافت امتیاز بازآموزی در این وبینار شرکت کنند.
علاقهمندان برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی گیلان به نشانی cmlearn.ir وهمچنین سامانه همایشها به نشانی congress.gums.ac.ir مراجعه کنند.