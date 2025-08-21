پخش زنده
معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در آزادشهر با اشاره به تلفات بالای آب کشاورزی در کانالهای خاکی، از اختصاص ۳ درصد از منابع استقراضی و ذخیره ارزی به عملیات آب و خاک و بهویژه بهسازی کانالهای آبیاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دکتر نیازی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین در بازدید از آبندانهای منطقه کشاورزی شهرستان علیآباد کتول گفت: برای به اتمام رسیدن پروژه آبندان خاکی خارکلاته علیآباد کتول، مبلغ ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این پروژه با هدف تکمیل و بهرهبرداری در بخش کشاورزی طراحی شده و بودجه مورد نظر از طریق پیگیریهای انجام شده از منابع ملی و استانی تأمین شده است.
دکتر نیازی افزود: در بودجه ۱۴۰۴ که توسط نمایندگان مجلس در زمینه بخش کشاورزی تصویب شد، وزارت کشاورزی مجوز دارد تا از طریق بند ج تبصره ۷ حداقل ۳ درصد از اعتبارات ملی را برای احداث جادههای بین مزارع و آبندانها استفاده کند.