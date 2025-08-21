به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیت الله علی کریمی جهرمی در سفر به استان فارس با حضور در جمع ائمه جماعات، مساجد، طلاب و روحانیون حوزه‌های علمیه بر فراهم نمودن تمام زیر ساخت‌های مساجد و همچنین توجه به قشر جوان امروزی تاکید کرد

وی افزود : علما و روحانیون و ائمه جماعات باید هم از نظر ایجاد فضای معنوی و سالم در مساجد و هم امکانات فرهنگی و رفاهی زمینه را برای حضور جوانان فراهم کنند تا مسجد ماوای جوانان شود .

وی خطاب به روحانیون استان فارس گفت : در این استان طی قرن‌های گذشته دانشمندان و استادان و علمای بسیاری ، تربیت شده و بسیاری از طلاب برجسته ایران از استادان نمونه شیراز علوم مختلف را آموخته‌اند و این روند همچنان در سراسر استان ادامه دارد

وی افزود : اتحاد و همدلی همه روحانیون میتواند زمینه ساز موفقیت‌های مختلف در کشور شود

حجت الاسلام امیدی مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان فارس هم گفت: درکشور ۸۰ هزار مسجد و حسینیه وجود دارد که ۵ هزار مسجد و حسینیه در فارس فعالند و در ۱۲۰۰ مسجد استان فارس کانون‌های فرهنگی و هنری دایر است .