در بازدید تیمهای نظارتی ستاد تنظیم بازار مهریز، سه انبار واحد صنفی به دلیل تخلف مهر و موم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این بازدیدها که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی انجام شد، موضوعاتی نظیر کنترل قیمتها، بررسی تاریخ انقضای محصولات، رعایت استانداردهای بهداشتی و اعتبار پروانههای کسب مورد ارزیابی قرار گرفت.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز از استمرار بازدیدهای کارگروه تنظیم بازار خبر داد و گفت: اعضای کارگروه به صورت محسوس و نامحسوس از اصناف و بازار سطح شهر بازدیدهای دورهای خواهند داشت و مردم شریف شهرستان نیز میتوانند هرگونه کمفروشی و گرانفروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.
یزدی بیان داشت: در این بازدیدها دو انبار متعلق به سوپرمارکتها و یک انبار رستوران به دلیل تخلفات صنفی و عدم رعایت موازین بهداشتی مهر و موم شدند.
گفتنی است گشتهای مشترک نظارتی فرمانداری مهریز با هدف تضمین کیفیت کالا و خدمات عرضهشده در سطح شهرستان به صورت مستمر در حال انجام است.