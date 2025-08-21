استاندار لرستان با اشاره به تصویب ۱۲ طرح عمرانی و اقتصادی در استان و طرح جامع شهر کوهدشت گفت: مدیران برای شکستن بن‌بست‌های چندین ساله باید شجاعت و جسارت لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی امروز ۳۰ مرداد در ششمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از تصویب ۱۲ طرح عمرانی و اقتصادی همچنین طرح جامع شهر کوهدشت بعد از ۱۴ سال معطلی خبرداد و گفت: برای پیشبرد اهداف توسعه باید رویکردی جسورانه و متفاوت را در پیش بگیریم.

وی افزود: بر اساس گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۳ در قالب برنامه راهبردی و طرح‌های اولویت دار استان بیش از ۲.۸ همت محقق شده که به معنای تأمین مالی ۱۱۶ درصدی اهداف پیش بینی شده است.

استاندار با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی سهم شهرستان‌ها از منابع مالی گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده به طور میانگین سالانه باید ۵۰ همت در استان سرمایه‌گذاری و هزینه شود که برنامه عملیاتی و راهبردی سهم هر شهرستان نیز مشخص است.

شاهرخی با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌ها افزود: دستگاه‌های اجرایی در هر شهرستان باید به تعهدات خود عمل کنند در غیر این صورت باید به استانداری گزارش شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از برنامه عملیاتی و راهبردی توسعه استان گفت: ۱۰۷ طرح پیشران شامل ۵۴ طرح اقتصادی و ۵۳ طرح عمرانی تعریف شده که تا پایان بهار امسال هفت طرح به بهره‌برداری رسیده و ۹ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند.

سمانه حسن پور افزود: در طرح‌های اولویت‌دار هم ۴۷۸ طرح شامل ۲۵۶ طرح اقتصادی و ۲۲۲ طرح عمرانی در دست اجراست که ۶۷ مورد به بهره‌برداری رسیده و ۴۴ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به توزیع ۷۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) اوراق ملی در کشور گعت: جذب حدود ۲.۲ همت اوراق استانی یک دستاورد ارزشمند برای لرستان است، اما مدیران باید با پیگیری مستمر، تکلیف سه تا چهار همت اوراق باقی‌مانده را نیز مشخص کنند.

رضا سپهوند، عملکرد استان در جذب اوراق مالی استانی را موفقیت آمیز دانست و افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی برای جذب سهم استان از طرح‌های ملی با جدیت اقدام کنند.

هممنین با مصوبه این جلسه و با همکاری اداره کل راه و شهرسازی، مشکل کمبود فضای استقرار بنیاد ایران شناسی شعبه لرستان برطرف و خانه تاریخی چنگایی به عنوان پایگاه و دفتر این بنیاد در استان تعیین شد.