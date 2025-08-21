به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، باحضور فرمانده محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آسفالت جاده روستایی سه سار شهرستان صومعه‌سرا صبح امروز افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

برای اجرای این طرح به مسافت یک کیلومتر ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.

امیر سرتیپ ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه هدف این قرارگاه اجرای طرح‌های عمرانی عام المنفعه در مناطق روستایی کشور است افزود : طرح‌هایی از جمله آب آشامیدنی روستا‌ها، مدرسه و آسفالت راه روستایی در شهرستان صومعه سرا پیش بینی شده که عملیات اجرای این طرح‌ها بزودی آغاز می‌شود.