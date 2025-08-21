پخش زنده
زمان و مکان برگزاری مراسم عزاداری ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در کهگیلویه و بویراحمد اعلام شد.
به گزارش خبرگزرای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زمان و مکان برگزاری عزاداری در ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد به شرح زیر اعلام شد.
بویراحمد؛
مراسم دسته روی عزاداری جمعه ٣١مرداد ماه ساعت ١٠ صبح از جلوی مسجد صاحب الزمان -میدان هفت تیر-میدان شهدای نیروی انتظامی - برگشت بسمت مصلی نماز جمعه
**
گچساران؛
موکب صاحب الزمان؛ زیرگذر شهید تند گو یان از پنج شنبه به مدت سه شب از ساعت ١٩:٣٠
تجمع بوستان شهدای گمنام سه شب از پنج شنبه ساعت ٢١:٣٠ شب
**
کهگلیویه؛
تجمع عزاداران جمعه ۳۱ مراد ماه ساعت ۱۱صبح مکان : مصلی نماز جمعه
**
باشت؛
تجمع بعد از نماز مغرب وعشاء - پارکینگ شهرداری باشت - زمان پنج شنبه ٣٠ مرداد ١٤٠٤
**
بهمئی؛
تجمع ٣١ مراد ماه جمعه ۲۸ صفر ساعت ٢١ شب مکان:مسجد شهیدان جشان زاده
**
مارگون؛
پنج شنبه شب ٢٨ صفر ساعت ٩شب تجمع عزاداران مکان: مصلی مارگون
**
لنده؛
جمعه: ٣١ مرداد ماه ساعت ١١ صبح مراسم دسته روی از جلو سپاه تا مصلی نماز جمعه
**
دنا؛
تجمع از شب ٢٨ صفر به مدت سه شب چهار راه ولیعصر (عج) بعد از نماز مغرب و عشاء مکان: مسجد ولیعصر (عج)
**
شهر پاتاوه؛
دسته روی از مسجد امام حسین (ع) به طرف مصلی امام هادی (ع) ساعت ۱۱ صبح روز جمعه ۲۸ صفر
**
چرام؛
مراسم دسته روی عزاداران از فلکه عصر عاشورا تا امام زاده امیر ولی (ع) ساعت حرکت ١٦ عصر روز جمعه ۲۸ صفر