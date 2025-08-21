به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضرت پیامبر اکرم آخرین پیامبر الهی، بعد از ۲۳ سال دعوت مردم به خداپرستی و دوری از شرک و بت پرستی، در روز بیست و هشتم صفر سال یازدهم هجری در سن ۶۳ سالگی رحلت فرمودند.

وجود مقدسی که خداوند متعال تمام جهان را به یُمن او و عترت پاکش خلق کرد و نور او اول مخلوق خداوند است؛ پیامبری که خداوند بار‌ها در قرآن کریم او را ستوده است.

دومین امام و پیشوای شیعیان جهان امام حسن مجتبی(ع) ملقب به کریم اهل بیت(ع) هم در ۲۸ صفر سال پنجاه هجری و در ۴۷ سالگی به شهادت رسید و در قبرستان بقیع در مدینه به خاک سپرده شد.

سالروز رحلت رسول مکرم اسلام(ص) و شهادت جانگداز سلاله پاکش امام حسن مجتبی(ع) را به تمامی مسلمانان به خصوص شیعیان جهان تسلیت می‌گوییم.