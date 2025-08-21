به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان در عملیات مشترک این پلیس با پلیس استان قم از کشف حدود ۳۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد.

سرهنگ حسین بدری افزود: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از طریق پلیس استان قم در جریان حمل مواد مخدر با یک دستگاه وانت پیکان در مسیر زنجان مطلع شدند.

وی اضافه کرد: در این راستا مشخصات خودرو و اطلاعات هویتی یک نفر سوداگر مرگ و مسیر تردد خودرو حامل مواد مخدر احراز و عملیات دستگیری در دستور کار ماموران قرار گرفت.

بدری افزود: با اقدام به موقع ماموران خودرو مذکور در اتوبان زنجان – قزوین توقیف شد که در بازرسی از آن مقدار حدود ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به انتقال خودرو به پارکینگ خاطرنشان کرد: در این عملیات یک نفر متهم دستگیر و با قرار مناسب روانه زندان مرکزی زنجان شد.