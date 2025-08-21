به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ به مناسبت رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام مجتبی (ع) سر در مساجد، حسینیه ها، تکایا و معابر شهر‌ها سیاهپوش شده است. زنجان عزادار رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام مجتبی (ع)

پایتخت شور و شعور حسینی در شب ۲۸ صفر سالروز رحلت جانسوز پیامبر نور و رحمت، فخر کائنات، رسول مهربانی‌ها حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و سبط اکبرش دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن مجتبی (ع) غرق در عزا و ماتم اند.

سوگواران زنجانی با شرکت در دسته‌های عزاداری ارادت خود را به نبی مکرم اسلام و سبط اکبرش نمایان می کنند.

همچنین زیارت حضرت رسول در امامزادگان استان زنجان (ع) توسط عزاداران پایتخت شور و شعور حسینی قرائت می شود.

قشر‌های مختلف مردم زنجان با نصب بیرق عزا بر سر در منازل، مغازه‌ها و مکان‌های عمومی عشق و ارادت و دلدادگی خود را نسبت به آخرین فرستاده الهی و امام حسن مجتبی (ع) نشان می دهند.

قرائت ادعیه، سخنرانی مذهبی، برگزاری مراسم زیارت عاشورا، نوحه سرایی با حضور مداحان اهل بیت، عزاداری رحلت جانگداز سرور کائنات و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع) و تعزیه خوانی از مهم‌ترین برنامه‌های ۲۸ صفر در استان است.