رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، از اجرای تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم عزاداری ۲۸ صفر در شهر سنندج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، سرهنگ همتی‌زاده با بیان اینکه مسیر دسته‌جات عزاداری در سنندج از میدان آزادی و خیابان فردوسی به سمت میدان انقلاب و حسینیه این شهر خواهد بود اظهار داشت: به منظور سهولت در تردد و روان‌سازی عبور و مرور، محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های منتهی به این نقاط، اجرایی خواهد شد.

وی عنوان کرد: محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۸صبح روز جمعه آغاز شده و در صورت پارک وسایل نقلیه در مسیر‌های میدان انقلاب، میدان آزادی، خیابان‌های امام (ره) و آیت الله طالقانی، خودرو‌های پارک شده به‌وسیله جرثقیل به خیابان‌های حاشیه‌ای و مجاور منتقل می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان همچنین تأکید کرد: از زمان شروع تا اتمام مراسم عزاداری، تردد وسائط نقلیه در مسیر‌های سه‌راهی مولوی به سمت میدان آزادی، تقاطع انقلاب و سه‌راه حبیبی به سمت میدان انقلاب ممنوع است.