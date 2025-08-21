وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: تا ترکیه موضوع سامانه روسی اس ۴۰۰ را حل نکند، حق ورود به برنامه تولید مشترک جنگنده اف ۳۵ را ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا وزارت امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا تأیید کرد که ترکیه نمی‌تواند به برنامه جنگنده مشترک اف۳۵ بازگردد مگر اینکه از سیستم دفاع هوایی روسی اس۴۰۰ خود دست بکشد. این وزارتخانه طی پاسخ رسمی که در ۲۰ اوت به نماینده کنگره کریس پاپاس و دیگر اعضای کنگره ارسال شده، تآکید کرده موضع آمریکا «تغییری نکرده» و داشتن سیستم اس۴۰۰ توسط ترکیه همچنان با مشارکت آن در برنامه اف۳۵ ناسازگار است.

گفتنی است دولت آمریکا در سال ۲۰۱۹ ترکیه را بدلیل خریداری سامانه روسی اس۴۰۰ در چارچوب قانون کاآتسا مجازات و از طرح ساخت مشترک جنگنده اف ۳۵ اخراج کرد.

همچنین آمریکا از تحویل یکصد فروند جنگنده اف۳۵ خریداری شده به ترکیه خودداری می‌کند.